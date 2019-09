E se o trabalhador for despedido? 10 de 10

As entidades empregadoras que beneficiem deste incentivo têm de manter o contrato de trabalho apoiado, bem como o nível de emprego por um período de 24 meses, a contar da data de início da vigência do contrato de trabalho sem termo.

De acordo com a portaria publicada esta manhã, manter o nível de emprego é sinónimo de manter ao serviço trabalhadores em número igual à média registada nos 12 meses que precedem o mês da conversão apoiada.

Caso tal não aconteça, a empresa terá de proceder à restituição, total ou proporcional, do apoio, tendo em conta a data de ocorrência do facto.

A entidade empregadora terá ainda de restituir proporcionalmente o apoio se houver denúncia do contrato por parte do trabalhador, cessação do contrato por acordo ou despedimento por facto imputável ao trabalhador.

Em caso de cessação do contrato de trabalho por despedimento coletivo, por extinção de posto de trabalho ou por inadaptação, bem como despedimento por facto imputável ao trabalhador que seja declarado ilícito ou cessação do contrato de trabalho durante o período experimental por iniciativa da entidade empregadora (efetuados durante o período de duração do apoio), a empresa terá de devolver o apoio na íntegra.

“A restituição do apoio financeiro é efetuada no prazo de 60 dias consecutivos a contar da data da notificação referida no número anterior, sob pena de pagamento de juros de mora à taxa legal em vigor”, esclarece o diploma publicado em Diário da República.