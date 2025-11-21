A vantagem competitiva de parar para almoçar

As pausas, o descanso, os repousos são essenciais durante uma jornada de trabalho para que a mesma possa ser holística e completamente rica e produtiva.

Chat GPT e Gemini: uso-os, mas não sou fã; Continuo a gostar de pensar pela minha própria cabeça, mas tenho de reconhecer-lhes o fair play… Até eles que não são humanos reconhecem aquilo que nos faz bem a nós, seres de carne e osso.

Ambas a ferramentas, questionadas por mim sobre quais os principais factores que aumentam a produtividade de um trabalhador, identificaram os inevitáveis temas de utilizar a tecnologia certa e ter objectivos bem definidos, para logo de seguida enumerarem: a importância de dar prioridade à motivação e bem estar dos trabalhadores, de fornecer feedback constante e construtivo e de promover pausas e momentos de descanso.

Desiludam-se, pois, os ainda defensores dos modelos de “chão de fábrica” em que as pausas são cronometradas ao minuto, ou quem tem ainda o mau gosto de definir os tempos de bio breaks dos seus trabalhadores…

Spoiler: pode parecer fantástico, um modelo eficaz e eficiente e o único através do qual se entregam resultados, mas mais não é do que uma das muitas manifestações da má liderança e dos ambientes de trabalho tóxicos.

Provavelmente o Chat GPT e o Gemini também não compreendem, pois é uma das muitas idiossincrasias do ser humano, mas descansar, repousar, fazer intervalos é bom para a saúde física e mental e… Aumenta a produtividade.

O tempo médio de concentração de uma pessoa a trabalhar com computadores era de 2,5 minutos em 2004, mas em 2021 já tinha descido para 47 segundos, de acordo com um estudo da Universidade da Califórnia, com dados maioritariamente ainda pré-COVID. Imagine-se actualmente…

47 segundos de atenção plena antes de nos distrairmos com…. o que quer que seja… “ainda bem” que certas empresas obrigam a jornadas de quatro horas de trabalho seguidas para melhorar a produtividade…

As pausas, o descanso, os repousos são essenciais durante uma jornada de trabalho para que a mesma possa ser holística e completamente rica e produtiva, e não apenas pequenos momentos disfarçados pela grande ilusão da continuidade.

Aliás, trabalho sem pausas é um bom equivalente ao “presentismo”, a abordagem que pretende os trabalhadores de regresso ao escritório porque … Sim…, E porque o que interessa é estarem lá cedo e saírem tarde, fingindo-se ocupados: o álibi perfeito para as más lideranças (novamente…) que podem dizer que se os resultados não aparecem é culpa dos trabalhadores, esses incompetentes, porque eles bem viram como chegaram cedo pois ainda lá estavam mais cedo do que eles (e sim, estou a ser irónica)…

Está cientificamente provado que o ser humano precisa de tempos de pausa: o nosso corpo e o nosso cérebro têm de parar e descansar; É a nossa saúde física e mental que fica em causa, é a nossa criatividade que desaparece, a nossa motivação que se esgota, e os sintomas de esgotamento, ansiedade ou burnout que se começam a manifestar.

Mais, o nosso comportamento altera-se para pior: aumentam sintomas de obsessão e preocupação, tendência para imaginar cenários catastróficos, sejam eles familiares ou profissionais, a autocrítica e o self awareness desaparecem, a tensão arterial aumenta ou desregula-se, os conflitos aumentam por irritabilidade e stress acrescidos e consequentemente… a produtividade decresce… Oh, que estranho, logo naquela empresa em que se trabalha tanto…

Tempo para parar, pensar, descansar; O encontro de um equilíbrio saudável entre dedicação e repouso, entre trabalho e descanso, entre concentração e deixar o pensamento fluir.

O equilíbrio necessário para pararmos, conversarmos dois minutos com o colega do lado, irmos almoçar a um local que se goste, onde estamos em paz ou na companhia de quem nos apetece… A pausa para beber um chá, um café, uma cerveja fresquinha num dia de muito calor.

O tempo de parar para a seguir acelerar com qualidade. Devagar se vai ao longe ou, em inglês porque soa mesmo bem: if you get tired, learn to rest, not to quit.

(escrito de acordo com a antiga ortografia)