O desafio do líder: entre a coragem, clareza e humanidade

O começo de um novo ano abre sempre portas a querermos ser uma nova versão de nós mesmos: como uma atualização que se instala em minutos no iPhone e que contamos que, à meia-noite do dia 31, se instale também, serenamente, em nós. É fácil esquecermos que as mudanças demoram tempo e que se não são bem sedimentadas, não se sustêm.

Todos os dias, na newsletter da revista Harvard Business Review, são enviadas as dicas do dia para melhor nos gerirmos e às nossas equipas. No último mês do ano, a publicação lançou o artigo “Our favorite management tips of 2025″, que resumia o top dez, das quais destaco, pela surpresa que me causou percebê-las tão facilmente nos bons líderes que me rodeiam, três.

Coragem

Um líder corajoso não é aquele que não tem medo, mas aquele que avança para além do medo que sente. Um líder corajoso é também aquele que aceita que, às vezes, tem de se “abandonar” a circunstâncias e momentos que não consegue controlar. Com a serenidade de quem sabe que tudo tem (sempre) (alguma) solução.

Ser corajoso começa com as histórias que contamos a nós mesmos, com as crenças que nos limitam, ou não, a avançar. Estas crenças podem trabalhar-se e moldar-se em processos de coaching bem direcionados e com objetivos bem definidos, o que me leva ao ponto dois.

Clareza

Um bom líder conhece-se, às suas competências e pontos de melhoria. Conhece também as suas equipas, aquilo que as motiva e o que as preocupa. Para ser um bom líder, é necessário “ter olho”, saber ler o ambiente, saber ler-se. É fundamental saber parar e refletir.

A clareza é a consequência natural de uma reflexão profunda sobre acontecimentos, pessoas, sentimentos, pensamentos e ações. É aquilo que se aprende sobre cada um deles que nos dá luz para enfrentar os cenários em que nos movemos.

A clareza pode ser provocada por formação que se procura: sobre competências que nos faltam, sobre desafios da atualidade, sobre temas que nos inquietam. Mas nenhum destes dois faz sentido sem o terceiro.

Humanidade

Ver o outro. Ver os colegas, os colaboradores, as chefias, os subordinados. Ver aqueles que passam por nós todos os dias. Ver para além daquilo que os nossos olhos nos mostram. Perceber as suas histórias e como os moldaram. Tratar todos com gentileza. Uma cultura de gentileza começa na liderança e extravasa até à mais recente aquisição de uma equipa ou relação com clientes. Para se ser um líder humano, e ainda mais nos dias de hoje, é preciso coragem. Coragem para fazer diferente, para arriscar uma cultura nova, novas formas de fazer e de estar. Coragem para estabelecer limites que levem ao respeito e bem-estar de todos, mas que permitam criar um ambiente de trabalho colaborativo, onde haja boa disposição e onde a comunicação esteja na ordem do dia.

E é preciso clareza: para ouvir sem ser na defensiva, para dar feedback que construa, para otimizar as equipas e gerir os conflitos.

Coragem, clareza, humanidade são competências que se alimentam e provocam claramente umas às outras. Podem ser aprendidas e devem ser trabalhadas. Para que haja cada vez mais verdadeiros líderes a levar as nossas empresas para a frente. E por um grande 2026, com exemplos de liderança inspiradores e ótimas decisões.