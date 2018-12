Como o mundo se prepara para ser plastic free

Na União Europeia, na administração do Estado português e, de uma maneira geral, um pouco por todo o mundo, está declarada a guerra ao plástico. Mais do que uma tendência, é um movimento que cresce globalmente reflexo de uma nova geração de consumidores que defendem a entrada numa era de consumo mais consciente, exigindo medidas para reduzir a produção e venda de plástico descartável.

Um propósito que deixou de pertencer apenas a uma minoria de marcas mais indie e idealistas e que passou a estar na agenda das grandes marcas com metas ambiciosas para os próximos anos. A guerra ao plástico ou, se quisermos, o consumo mais consciente e com alternativas é o tema do segundo episódio da série Ecoolhunter. Uma revolução sem a “diabolização” dos plásticos.