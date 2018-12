VdA com 14 advogados nomeados na International Tax Review

Foram divulgados os resultados do World Tax para 2019, um ranking produzido em parceria com a International Tax Review. Segundo comunicado do escritório, a VdA mantém a liderança tanto em “general corporate tax “ como em “tax controversy”, em tier 1, com 14 advogados da área de fiscal na categoria de “highly regarded”, em 23 nomeações. Os advogados da VdA são distinguidos pelas suas valências em contencioso fiscal e em matérias de impostos diretos e indiretos.

A área de fiscal da VdA, que conta atualmente com uma equipa com cerca de 30 elementos, tem vindo a destacar-se nos principais diretórios internacionais pela assessoria fiscal prestada a nível nacional e internacional a grupos e empresas dos principais setores económicos nas transações mais relevantes e inovadoras que têm lugar nos mercados onde está presente.

Para Tiago Marreiros Moreira, sócio responsável pela área “num mercado altamente competitivo e com profissionais de elevada qualidade, estes resultados enchem-nos de motivação para continuarmos a trabalhar para sermos a primeira escolha dos nossos clientes, com quem gostaríamos de partilhar estes sucessos”.