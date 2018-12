O Continente assegurou uma parceria com a Glovo para entregas rápidas ao domicílio em Lisboa. O projeto-piloto estende-se às zonas da Serafina, Campo Grande, Alvalade, Areeiro, Alfama, Cais do Sodré e Santos, anuncia a empresa em comunicado.

O Continente, insígnia que pertence à Sonae MC, adianta que o objetivo desta parceria é “melhorar a eficiência das entregas e aumentar o leque de produtos disponíveis neste serviço”.

Apesar de não adiantar datas nem novas áreas a abranger, o Continente assegura que pretende alargar este serviço a novas áreas.

Este não é o primeiro projeto-piloto que o Continente desenvolve neste sentido, uma vez que no Porto há já uma oferta semelhante, desde julho, com a SendEat, e vem juntar-se à estrutura própria do Continente que assegura, há vários anos, entregas ao domicílio.

Em Lisboa, os clientes podem fazer os pedidos de entrega dos produtos através do marketplace da Glovo ou através da aplicação, disponível para android e iOS. Os produtos estão disponíveis em 15 categorias que vão desde mercearia, laticínios, peixaria, talho, higiene e beleza, limpeza, padaria ou take away.

“O Continente Online está determinado em satisfazer as necessidades dos seus clientes e por este motivo, a distribuidora Glovo — que já disponibilizava produtos Continente no seu marketplace e que executa as entregas em 30 minutos — foi o parceiro óbvio para este serviço. Desta forma, em Lisboa passa também a ser possível adquirir qualquer produto Continente de forma rápida e sem esforço”, afirma a empresa de Luís Moutinho, em comunicado.