Roma anuncia acordo com Bruxelas sobre Orçamento para 2019

Itália já chegou terça-feira a acordo com a Comissão Europeia sobre o seu Orçamento do Estado para o próximo ano, avança o Corriere Della Serra, citando fontes do Ministério das Finanças italiano. Por agora, esse aperto de mão ainda é apenas informal, mas deverá ser oficializado esta quarta-feira.

De acordo com a imprensa italiana, a expectativa é de que, se este acordo receber mesmo “luz verde” do órgão executivo da União Europeia, caia a recomendação feita em novembro ao Conselho Europeu para abrir um procedimento por défices excessivos contra Itália com base na dívida.

De notar que este acordo acontece uma semana depois de o Executivo de Giuseppe Conte ter aceitado baixar o défice de 2,4% para 2,04% do PIB, cumprindo assim as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento.

No final de outubro, numa decisão inédita, Bruxelas chumbou a proposta orçamental apresentada por Itália por estar em “clara” violação das regras europeias e por ser demasiado expansionista. “Hoje, pela primeira vez, a Comissão foi obrigada a pedir a um país da Zona Euro para rever a sua proposta de Orçamento”, disse, na ocasião, o vice-presidente da Comissão Europeia, referindo que não havia “outra alternativa”.

Nos últimos dois meses, Roma e Bruxelas têm estado num braço de ferro, que poderá agora estar a chegar ao fim. Esse desfecho já tinha sido sinalizado por Pierre Moscovici, à entrada da reunião do Eurogrupo. O comissário disse ter identificado uma mudança de tom no Governo italiano, que abriu a porta a um “verdadeiro diálogo”, e reconheceu que havia “algumas propostas a pairar no ar”, que vão “no caminho correto.

À imprensa italiana, o Governo italiano disse apenas que é essencial manter a “confidencialidade” até que as negociações sejam oficialmente rematadas, ficando por saber se esse acordo exigiu ou não mais concessões a Roma.