Salários até 653 euros estão isentos de IRS em 2019

Os contribuintes que ganhem até 653,64 euros por mês no próximo ano vão estar isentos do pagamento de IRS já que serão abrangidos pela regra do mínimo de existência, escreve esta quarta-feira o jornal Público (acesso condicionado).

De acordo com a publicação, este alargamento da abrangência está relacionado com a subida do valor do Indexante dos Apoios Sociais (IAS), que será mais alto no próximo ano, ao passar dos 428,9 euros para os 435,76. Contas feitas, esta subida faz com que todas as pessoas com rendimento anual líquido de até 9.150,96 euros estarão isentas de IRS, que compara com o atual limite de 9.006,9 euros.

Ainda assim, para saber se um contribuinte descontará imposto todos os meses, a resposta só virá quando o Ministério das Finanças publicar as novas tabelas de retenção do IRS, no início de 2019.

O mínimo de existência foi uma medida pensada com base no princípio de capacidade contributiva dos cidadãos de maneira a que um contribuinte, depois dos descontos, não seja privado de um rendimento líquido inferior à fórmula 1,5 x 14 (valor do IAS).