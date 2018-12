Revista de imprensa internacional

O Governo romeno vai enfrentar uma moção de censura esta quinta-feira, no Parlamento. A crise política no país sobe de tom e preocupa a União Europeia, numa altura em que faltam poucos dias para este Estado-membro assumir a presidência rotativa do bloco. Os Estados Unidos deram ordem imediata para que os cerca de dois mil militares norte-americanos que estão na Síria abandonarem o país. O presidente norte-americano garante que os Estados Unidos derrotaram o autoproclamado Estado Islâmico.

CNN

Trump retira tropas norte-americanas da Síria

O presidente dos EUA, Donald Trump, deu ordem imediata para a retirada das tropas norte-americanas da Síria que combatiam o Daesh. A iniciativa de retirar os dois mil militares da Síria partiu do próprio presidente norte-americano, que considera que o país já derrotou o autoproclamado Estado Islâmico, tendo efeitos já a partir de 2019. No entanto, continuam em terreno iraquiano tropas norte-americanas que têm também capacidade para atacar na Síria. Leia a notícia completa na CNN (acesso livre, conteúdo em inglês).

BBC News

União Europeia revela plano para saída do Reino Unido sem acordo

A União Europeia (UE) começou a preparar um plano para um cenário de hard Brexit, ou seja a saída do Reino Unido da UE sem acordo. Entre as medidas, consta a possibilidade das companhias aéreas britânicas poderem voar de e para a UE, mas não dentro do bloco europeu. Bruxelas vai permitir que os regulamentos financeiros britânicos sejam considerados equivalentes aos da União Europeia. Leia a notícia completa na BBC News (acesso livre, conteúdo em inglês).

CNN

Facebook pode vir a enfrentar escrutínio adicional dos reguladores federais norte-americanos

A rede social de Mark Zuckerberg pode vir a enfrentar um escrutínio adicional de reguladores norte-americanos depois de ter sido revelado que voltou a permitir o acesso a mensagens privadas dos utilizadores. Mais de 150 empresas tecnológicas, como a Netflix e o Spotify. O procurador-geral de Washington avançou já com um processo contra o Facebook, desta feita na sequência do escândalo dos dados da Cambridge Analytica. Leia a notícia completa na CNN Business (acesso livre, conteúdo em inglês).

Le Figaro

Tribunal japonês recusa prolongar detenção do presidente da Renault

Um tribunal japonês não vai atender ao pedido da procuradoria para alargar o tempo de detenção do presidente da Renault, Carlos Ghosn. O executivo pode mesmo ser libertado em breve mediante o pagamento de uma fiança. Ghosn está detido há cerca de um mês, em Tóquio, sob suspeita de ter violado as leis financeiras, nomeadamente através da prestações de falsas informações sobre remunerações que recebia. A Procuradoria de Tóquio pretende recorrer contra a decisão do tribunal. Leia a notícia completa no Le Figaro (acesso livre, conteúdo em francês).

Euronews

União Europeia preocupada com crise política na Roménia

Adensa-se a crise política no estado-membro que vai assumir a presidência rotativa da União Europeia a partir de 1 de janeiro. A oposição romena está contra a decisão do Governo de emitir um decreto-lei com vista a perdoar os políticos acusados de corrupção. Esta quinta-feira vai ser votada no parlamento uma moção de censura ao Governo. Entre os condenados está o líder dos social-democratas, que considera que o decreto-lei vem reparar os abusos do sistema social. Leia a notícia completa no Euronews (acesso livre, conteúdo em inglês).