As principais bolsas europeias abriram esta quinta-feira em alta, a acompanhar a tendência positiva dos EUA e da Ásia. O português PSI-20 não foi exceção e abriu a ganhar 1,10% para 4.689,499 pontos, com 12 das 18 cotadas no verde. A subida dos preços do petróleo, que animou as bolsas globais, deu impulso à Galp Energia, que dispara 2,66% na abertura, para 13,88 euros por ação.

Em Lisboa, a par da Galp, a Mota-Engil está entre as cotadas que mais valoriza (2,89% para 1,568 euros por ação), enquanto o BCP avança 1,06% para 0,2294 euros. O retalho português segue também o sentimento positivo a nível internacional, depois de ter sido conhecido que as vendas nos EUA aumentaram 5,4% para 850 mil milhões de dólares, o que representa a melhor época natalícia em seis anos. A Sonae ganha 1,96% e a Jerónimo Martins 1,58%.

As empresas do papel e pasta de papel valorizam apesar do alívio do dólar. A Semapa dispara 3,46% (para 13,16 euros), a Altri ganha 1,46% (para 5,560 euros) e a Navigator sobe 1,42% para 3,57 euros.

Em sentido contrário, a energia é o setor que trava os ganhos do índice. A EDP Renováveis cai 1,32% para 7,50 euros por ação, a EDP perde 0,70% para 2,963 euros e a REN desliza 0,08% para 2,40 euros.

Europa em alta apesar de correção do petróleo

“Os investidores europeus regressam ao mercado e terão que reagir às quedas registadas pelos mercados americanos no cômputo das últimas sessões. No entanto, considerando o bom desempenho de Wall Street no dia de ontem (que registou o maior rally desde 2009), este sinal positivo dado por Wall Street poderá prevalecer no sentimento dos investidores do Velho Continente”, explicam os analistas do BPI, num comentário sobre a abertura da sessão.

Na primeira sessão bolsista após o Natal, o petróleo negociado em Londres chegou a negociar abaixo dos 50 dólares, mas a forte recuperação acabou por dar ganhos próximos de 5% a Wall Street. Esta madrugada as bolsas asiáticas reagiram em alta (com ganhos superiores a 3,5%), tal como acontece na abertura das praças europeias (que negoceiam pela primeira vez desde o Natal dado que esta quarta-feira estiveram encerradas para o boxing day).

O índice pan-europeu Euro Stoxx 600 abriu a ganhar 0,54%, o alemão DAX sobe 0,27%, o francês CAC 40 avança 1,35%, o britânico FTSE 100 valoriza 0,51% e o espanhol IBEX 35 sobe 0,56%. Em sentido contrário, o italiano FTSE MIB recua 0,32%. O euro aprecia-se 0,33% para 1,138 dólares.

No mercado petrolífero, a sessão está a ser de correções, após os ganhos de 7% na quarta-feira. O brent negociado em Londres recua 1,38% para 53,72 dólares por barril, enquanto o crude WTI negociado em Nova Iorque perde 1,32% para 45,61 dólares por barril.

(Notícia atualizada às 8h25)