5 coisas que vão marcar o dia

Esta sexta-feira vão chegar ao fim as greves dos registos e notariados e dos trabalhadores do SEF. O INE vai divulgar os dados do inquérito à avaliação bancária na habitação relativa ao mês de novembro. Já a Direção-Geral do Orçamento (DGO) vai revelar a execução orçamental relativa ao mesmo mês.

Execução orçamental ainda com excedente?

Será conhecida a síntese de execução orçamental relativa ao mês de novembro deste ano, divulgada pela Direção-Geral do Orçamento (DGO). O documento compila os principais indicadores de finanças públicas em Portugal. O Governo quer reduzir o défice para 0,7% do PIB em contabilidade nacional em 2018, sendo que Mário Centeno já veio admitir que poderá rever em baixa essa meta.

Avaliação das casas toca novo máximo?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai revelar o inquérito à avaliação bancária na habitação relativa ao mês de novembro. Os últimos dados de outubro apontaram para uma subida de 70 euros preço do m2, no último ano. O valor médio de avaliação bancária era de 1.212 euros, em outubro.

Última sessão completa nas bolsas europeias

A última sessão do ano é só na segunda-feira, mas essa será mais reduzida. Esta sexta-feira é o último dia completo de negociação nas praças europeias, isto numa altura marcada por forte turbulência. As bolsas do Velho Continente estão em mínimos de dois anos, enquanto a praça portuguesa entrou, à semelhança do que acontece em muitos índices mundiais, em bear market. Acumula uma queda de mais de 20% desde os máximos alcançados em maio.

Duas greves chegam ao fim

Terminam esta sexta-feira a greve dos trabalhares dos registos e notariados, que durou três dias, contra os atrasos na abertura de concursos de admissão de novos funcionários. Acaba ainda a greve dos funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras que protestavam desde quarta-feira pela ausência de resposta à falta de pessoal habilitado para o serviço documental.

Depois do Natal, arranca a Operação “Ano Novo”

Numa altura em que começam as deslocações para a passagem de ano, a Guarda Nacional Republicana (GNR) vai dar início à operação “Ano Novo”. As autoridades vão intensificar o patrulhamento rodoviário nas vias de maior tráfego com vista à prevenção da sinistralidade rodoviária e à fluidez do trânsito. A GNR vai estar especialmente atenta às deslocações para os locais de diversão habituais nesta altura do ano.