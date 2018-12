Wall Street com queda ligeira. Dispara na semana

Foi uma semana louca para os investidores. Com o Natal pelo meio, Wall Street passou da queda acentuada para os ganhos expressivos, num período marcado por uma elevada volatilidade — a ausência de investidores devido à quadra natalícia potencia esses movimentos bruscos. Na última sessão da semana, as praças norte-americanas fecharam com perdas, mas muito ligeiras.

O S&P 500, o índice de referência das praças dos EUA, fechou com uma descida ligeira de 0,12% para os 2.485 pontos, enquanto o Dow Jones cedeu 0,33% para 23.061,79 pontos. Só o Nasdaq acabou por conseguir apresentar uma valorização, mas muito ligeira. Encerrou a ganhar 0,08% para 6.584,52 pontos.

Nesta que foi a última sessão completa do ano — no dia 31 as praças encerram mais cedo –, a volatilidade diminuiu, sendo que também a liquidez acabou por ser mais reduzida já que muitos investidores estão ausentes. O resultado acabou por ser um dia mais tranquilo em Wall Street.

Apesar de tanto sobe e desce, numa verdadeira montanha-russa para os investidores, a semana acabou por ser positiva para as praças norte-americanas. O S&P 500 ganhou 2,86%, o Dow Jones subiu 2,75% e o Nasdaq apresentou a maior subida: 3,97%, registando a primeira semana de ganhos após três de quedas.