Wall Street continua a engordar após perdas do Natal

As bolsas norte-americanas estão a valorizar pela terceira sessão consecutiva e caminham no sentido de fechar a última semana completa do ano com ganhos, depois de três semanas seguidas a cair. Desta forma, Wall Street corrige parcialmente as perdas avultadas registadas ao longo do mês de dezembro, mesmo num cenário de paralisação do Governo por falta de acordo entre Republicanos e Democratas.

O índice de referência, S&P 500, avança 0,44%, para perto dos 2.499 pontos, somando uma valorização acumulada nesta semana de cerca de 3,78%. O industrial Dow Jones avança 0,21% e está a cotar nos 23.185 pontos, numa semana em que bateu um recorde ao subir 1.000 pontos numa única sessão (a de quarta-feira). Já o tecnológico Nasdaq, oficialmente em bear market, avança 0,13%, para perto dos 6.587 pontos.

Entre os setores a registarem uma maior valorização está o do petróleo, com as ações das empresas petrolíferas a subirem, em média, 2,44%. Esta subida é registada num dia em que o preço do petróleo recupera 1,37% em Nova Iorque. O contrato de futuros sobre o WTI, para entrega em fevereiro, está a cotar em 45,22 dólares.

A recuperação nas bolsas norte-americanas acompanha também a tendência positiva nas principais congéneres europeias, incluindo Portugal. A valorização dos três principais índices iniciou-se logo após as perdas de quase 3% registadas na véspera do Natal.