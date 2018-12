Galamba: “As minhas ambições políticas são modestas”

João Galamba diz que tem “ambições políticas modestas”. Na primeira entrevista desde que é secretário de Estado da Energia, João Galamba diz, ao Expresso (acesso condicionado), que acredita que a independência da regulação está garantida. No entanto, admite que a atuação da ERSE deve continuar a subordinar-se ao quadro legal determinado pelo Parlamento e pelo Governo.

“Não se faz uma transição energética desta magnitude de costas voltadas ou em conflito permanente com o setor. As entidades têm os seus próprios interesses e a obrigação do Governo é governar de acordo com o interesse público”, diz o secretário de Estado.

Galamba assume que a política energética não deve ser feita “de costas voltadas” para as empresas do setor. Face à nomeação falhada do socialista Carlos Pereira para a administração do regulador da energia, o deputado do PS desvaloriza a situação. “Não [foi um tiro no pé]. Fez uma indicação, teve uma determinada avaliação do Parlamento, e o Governo tomou isso em consideração, nomeou outra pessoa [Pedro Verdelho, atual diretor de tarifas da ERSE]. Estou certo de que, sendo uma das pessoas mais reputadas da ERSE, terá uma avaliação muito positiva”.

Dois meses depois da nomeação para secretário de Estado da Energia, Galamba assume apenas que tem muito para fazer. “O único balanço que consigo fazer é que me apercebi de que tenho bastante trabalho para realizar. Tenho muita coisa para fazer em muitas áreas.”