BCE intervém na Banca Carige. Elege três administradores

O Banco Central Europeu (BCE) interveio na Banca Carige ao nomear três administradores provisórios, após o fracasso de um aumento de capital e posterior demissão da administração da referida entidade financeira italiana.

Os três administradores designados são Fabio Innocenzi, Pietro Modiano e Raffaele Lener, que devem “adotar todas as decisões necessárias para a gestão operacional”, daquele que é considerado o décimo banco de Itália.

O BCE também nomeou uma Comissão de Supervisão composta por outros três membros: Gian Luca Brancadoro, Andrea Guaccero e Alessandro Zanotti.

Estas medidas foram adotadas na sequência da demissão da maioria dos membros do Conselho de Administração após uma assembleia de acionistas realizada no passado dia 22 de dezembro, na qual foi rejeitado um aumento de capital da ordem de 400 milhões de euros, depois de um reforço no valor de 500 milhões de euros em finais de 2017.

Em comunicado, o BCE considera que a demissão da maioria dos administradores “tornou necessária uma administração extraordinária para dirigir o banco e estabilizar a sua governabilidade”.