O ano mudou, mas as condições de utilização da rede de bicicletas partilhadas de Lisboa — e as borlas — continuam as mesmas. E isso significa que a oferta dos primeiros 45 minutos de viagem para os utilizadores com passes mensais e anuais da Gira vai manter-se em 2019.

A campanha dos 45 minutos gratuitos da Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL), a dona das bicicletas Gira, pretende incentivar as pessoas a escolherem a bicicleta como o veículo predileto para a deslocação no centro da cidade. Para a empresa, o serviço Gira vai “continuar a melhor a circulação urbana em 2019 e a inspirar as pessoas (…) para novos meios de mobilidade, suaves e ativos”, pode ler-se no comunicado da EMEL.

Ao todo, desde o lançamento do serviço, as Gira já realizaram mais de 1.120.000 viagens pela capital lisboeta. No que toca ao número de passes, os últimos dados da empresa dizem que, neste momento, há 19.200 passes anuais ativos, três mil passes mensais e 8.800 passes diários vendidos. Números que mostram, para a EMEL, “o sucesso das Gira”.

O passe anual, que é o mais vendido, é válido por um período de 365 dias, contando a partir do dia da subscrição do serviço e tem um custo de 25 euros. O passe mensal, por sua vez, válido por 30 dias, também a partir do dia da subscrição, custa 15 euros.

Existe, ainda, uma terceira modalidade. Trata-se de um passe diário, válido por apenas 24 horas, mediante o pagamento de dois euros. Contudo, este valor faz também ele parte de uma campanha promocional, uma vez que o valor do passe diário previsto será de dez euros.

Importa também salientar que qualquer uma das modalidades disponíveis para o título de acesso ao serviço pode ser adquirida por utilizadores residentes em Portugal, bem como por utilizadores residentes no estrangeiro.