O Parlamento vai ouvir o candidato a próximo administrador da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) na próxima terça-feira, à tarde, segundo apurou o ECO. O nome escolhido pelo Ministério das Finanças, para o lugar vago há nove meses, foi o de José Miguel Almeida, que é atualmente assessor coordenador da Área de Supervisão de Entidades no regulador dos mercados.

O nome foi indicado pelo ministério liderado por Mário Centeno e passou pelo crivo da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CRESAP) ainda no final do ano passado, como tinha noticiado o Jornal Económico.

Após a audição parlamentar, os deputados da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa (COFMA) vão elaborar um relatório com o parecer sobre a substituição. Caso seja favorável, será o Conselho de Ministros a designar oficialmente José Miguel Almeida como próximo membro do conselho de administração da CMVM, num mandato com duração de seis anos.

Desde que Afonso Silva cessou funções, a 2 de março, o conselho de administração está apenas com quatro membros. A presidente do regulador, Gabriela Figueiredo Dias, tem, no entanto, voto de qualidade que serve para desempates caso seja necessário e até que o substituto entre em funções. O restante conselho de administração é composto pela presidente Gabriela Figueiredo Dias, a vice-presidente Filomena Oliveira, o vogal João Gião e o vogal Rui Pinto.