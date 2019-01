Menu das boxes de TV da Meo passa a mostrar publicidade

Agora, os menus das boxes de televisão da Meo também mostram publicidade. Em causa está um novo formato de anúncio que está a ser testado desde dezembro pela Continente e que foi desenvolvido pela operadora, em parceria com o SAPO. A novidade foi comunicada esta sexta-feira pela marca da Sonae.

Numa altura em que o consumo de televisão é cada vez menos linear, em que os espetadores podem avançar e recuar na emissão e saltar a publicidade, a Altice tem tentado explorar novas formas de impactar o público com anúncios publicitários. Esta nova solução passa por mostrar banners de publicidade nos menus interativos das boxes de TV paga, nomeadamente na área de gravações.

Nesse sentido, o Continente tornou-se a primeira marca a explorar este novo conceito de anúncio, que “pretende ir de encontro às novas tendências de consumo de televisão, onde os acessos aos serviços on-demand [serviços não lineares, a pedido] ganham cada vez maior relevância, e em paralelo, representa uma aposta numa comunicação cada vez mais próxima dos clientes”, lê-se num comunicado da cadeia de retalho.

A primeira campanha nos menus interativos das boxes da Meo decorreu em dezembro: “O cliente, ao aceder à área de gravações da Meo, era impactado com um banner publicitário do Continente, e caso optasse por clicar no mesmo, era remetido para o vídeo da campanha”.

“Esta é uma estratégia pioneira e impulsionadora de uma nova tendência relativamente à qual a Meo se orgulha de disponibilizar o acesso, abrindo o caminho para novos desenvolvimentos no setor”, afirmou o diretor de produtos e serviços comerciais da Meo, Tiago Silva Lopes, citado em comunicado. Já Filipa Martins, diretora-geral do SAPO, garante que foi um “desafio” criar esta nova solução.

Do lado do Continente, Tiago Simões, diretor de marketing da Sonae, disse que a marca “pretende explorar todas as tendências do mercado de consumo” no que toca a publicidade.

A Altice tem vindo a reiterar que quer desenvolver uma estratégia não só assente no setor das telecomunicações como também os conteúdos e a publicidade. Em Portugal, o SAPO já está a explorar as soluções desenvolvidas pela Teads, uma startup que aplica a inteligência virtual ao negócio da publicidade, e que foi adquirida pela dona da Meo em março de 2017, por 308 milhões de dólares.