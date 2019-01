Os preços dos combustíveis vão voltar a subir na próxima semana. Depois de quedas consecutivas, que levaram a gasolina e o gasóleo para mínimos, haverá aumentos a partir de segunda-feira. A gasolina simples de 95 octanas vai registar uma subida mais expressiva do que o litro do diesel.

De acordo com fonte do setor, a gasolina prepara-se para ficar dois cêntimos mais cara na próxima semana, corrigindo assim da descida registada na última atualização de preços com base nas cotações da matéria-prima nos mercados internacionais.

Segundo dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio estava em 1,407 euros a 31 de dezembro, ou seja, antes da alteração à taxa de ISP, que baixou em três cêntimos, ditando uma redução de 3,7 cêntimos no valor pago pelos consumidores nos postos de abastecimento. Assim, o preço médio deverá estar nos 1,37 euros, podendo, assim, aumentar para 1,39 cêntimos, recuperando de mínimos de março de 2016.

Esta subida será a primeira em 12 semanas no caso da gasolina, refletindo a subida dos preços do petróleo nos mercados internacionais, evolução que vai também fazer aumentar o valor de venda do combustível mais utilizado em Portugal, o gasóleo. Enquanto a gasolina sobe dois cêntimos, o diesel deverá ficar 1,5 cêntimos mais caro.

O gasóleo simples está a ser comercializado, em média, a 1,272 euros, de acordo com os dados da DGEG, sendo que com a atualização no arranque da semana deverá aproximar-se dos 1,30 euros, recuperando de máximos do arranque do ano passado.

(Notícia atualizada ás 11h00 com mais informação)