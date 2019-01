Inflação abranda em Portugal. Fixa-se em 1,6% na Zona Euro

Dezembro trouxe uma ligeira desaceleração do crescimento dos preços em Portugal. A taxa situou-se em 0,7%, reduzindo a inflação no acumulado do ano para 1%, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE). Na Zona Euro, a taxa fixou-se em 1,6%, de acordo com o Eurostat.

O Índice de Preços no Consumidor (IPC) situou-se em 0,7% em dezembro, desacelerando não só relativamente ao período homólogo como também ao mês de novembro, segundo a estimativa rápida do INE revelada esta sexta-feira.

Excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, a taxa situou-se em 0,6%, quando no mês anterior tinha sido de 0,5%, refere o INE. A taxa de variação homóloga do índice relativo aos produtos energéticos terá diminuído de 4,7% em novembro para 1,5% em dezembro.

A taxa de variação média estimada do IPC para 2018 foi 1,0%, menos 0,4 pontos percentuais que o apurado para o ano anterior.

Inflação abranda na Zona Euro

Tal como aconteceu em Portugal, também nos restantes países do euro assistiu-se a um abrandamento da subida dos preços. De acordo com o Eurostat, a taxa de inflação anual da Zona Euro recuou para os 1,6% em dezembro, face aos 1,9% de novembro.

O setor da energia é o que deverá ter conhecido a maior taxa de inflação este mês (5,5% abaixo dos 9,1% de novembro), seguindo-se o da alimentação, álcool e tabaco (1,8%, que se compara com os 1,9% do mês precedente), o dos serviços (1,3%, estável face ao mês anterior) e o dos bens industriais não energéticos (0,4%, estável face a novembro).

Um novo boletim, já com dados para os Estados-membros, está agendado para 17 de janeiro.

(Notícia atualizada às 10h28 com mais informação)