Revista de imprensa internacional

O último dia da primeira semana de 2019 fica marcado pela revelação de que a Google transferiu 20 mil milhões de euros para um paraíso fiscal e pelo agendamento das negociações entre a China e os Estados Unidos sobre as suas relações comerciais. Em Londres, foram detidos três ex-banqueiros do Credit Suisse. E a Huawei vai despromover dois funcionários por terem usado um produto da Apple para mandar uma mensagem de ano novo através da conta de Twitter da marca. Ano novo, jogo novo? A Niantic está a preparar novidades.

Reuters

Google transfere 20 mil milhões para paraíso fiscal

A norte-americana Google transferiu, em 2017, 19,9 mil milhões de euros para as Bermudas de modo a escapar aos impostos. Isto de acordo com a Câmara de Comércio Holandesa, que refere que foi usada uma subsidiária da multinacional na Holanda para transferir as receitas obtidas fora dos Estados Unidos para um empresa irlandesa cuja casa-mãe está localizada nas Ilhas Bermudas, um paraíso fiscal. “Pagamos os nossos impostos e cumprimos as leis tributárias em todos os países em que operamos em todo o mundo”, já reagiu a Google.

Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre / conteúdo em inglês).

CNBC

Guerra comercial? China e EUA retomam negociações na próxima semana

O ministério chinês do Comércio confirmou, esta sexta-feira, que uma delegação norte-americana de alto nível visitará Pequim, na próxima semana, para negociar um acordo que permita apaziguar as disputas comerciais entre as duas maiores economias do mundo. O vice representante do Comércio dos Estados Unidos, Jeffrey Gerrish, vai liderar a delegação em conversas “ativas e construtivas”, segundo o comunicado do ministério.

Leia a notícia completa na CNBC (acesso livre / conteúdo em inglês).

Financial Times

Detidos três ex-banqueiros envolvidos na dívida oculta de Moçambique

As autoridades britânicas prenderam, a pedido da Justiça dos Estados Unidos, três antigos banqueiros do Credit Suisse envolvidos nos empréstimos a empresas públicas moçambicanas, no âmbito da investigação às chamadas dívidas ocultas. O processo, que envolve também o antigo ministro das Finanças moçambicano Manuel Chang, abarca a atuação de três antigos banqueiros que intermediaram empréstimos a empresas públicas moçambicanas realizados à margem das contas, no valor de mais de 2 mil milhões de dólares.

Leia a notícia completa no Financial Times (acesso pago / conteúdo em inglês).

Bloomberg

Huawei castiga dois funcionários por usarem Twitter da empresa com um iPhone

A gigante chinesa das telecomunicações Huawei sancionou dois funcionários por terem utilizado um iPhone para desejar um bom ano novo numa publicação na conta oficial da empresa no Twitter da empresa. Numa nota interna, a Huawei informou que irá despromover um dos funcionários e reduzir o seu salário, enquanto o segundo não poderá ser promovido este ano.

Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado / conteúdo em inglês).

Tech Crunch

Criadores do Pokémon Go levantam 190 milhões de dólares

A Niantic — startup responsável pela criação do Pokémon Go — levantou 190 milhões de dólares (cerca de 167 milhões de euros), no final de 2018, revelam os documentos enviados à Securities and Exchange Comission (equivalente à portuguesa Comissão do Mercado de Valores Mobiliários). Esta ronda de financiamento, na qual participaram 26 investidores, acontece num momento em que a startup está a preparar o lançamento do seu próximo jogo de realidade aumentada. O jogo em causa deverá chamar-se Harry Potter: Wizards Unite.

Leia a notícia completa no Tech Crunch (acesso livre / conteúdo em inglês).