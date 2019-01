O acordo entre o Governo e a concessionária de aeroportos ANA traz novidades, nomeadamente que a expansão do aeroporto de Lisboa vai permitir receber o maior avião do mundo. Também pelo Montijo se vai avançar com uma nova infraestrutura, cujas taxas serão muito mais baratas do que no aeroporto da Portela. Em vários concelhos do país o desperdício de água está a ganhar dimensão, atingindo níveis acima dos 70%. Um movimento que também pode ganhar dimensão é entre os dirigentes distritais do PSD, que se mostram descontentes com a direção de Rui Rio. Pelo PS, a proposta agora em mãos é um aumento da licença do pai, com a contrapartida de que a licença facultativa veja uma redução.

Lisboa vai poder receber maior avião do mundo

O plano para a ampliação do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, vai transformá-lo e, com as alterações, será possível que aeronaves como o A380 e o B747, dos maiores aviões de passageiros do mundo, aterrem em Lisboa. O aeroporto de Lisboa verá fechada também a pista 17/35, que vai permitir aumentar o espaço para o parqueamento de aviões, e a ampliação do espaço de check-in, recolha de bagagens, mangas de embarque e desembarque e processamento de raio-x.

Aeroporto do Montijo com taxas 80% mais baratas do que Portela

O Governo e a concessionária de aeroportos ANA assinam esta terça-feira o acordo sobre o modelo de financiamento da expansão aeroportuária de Lisboa que prevê taxas no novo aeroporto do Montijo 80% mais baixas do que as praticadas no aeroporto Humberto Delgado. O acordo aponta para investimentos de 1.326 milhões de euros na construção de um novo aeroporto na base militar do Montijo e a expansão do aeroporto da Portela.

Desperdício de água agrava-se em metade dos concelhos

Apesar de ser um tema para que há muito se alerta, o desperdício de água tem vindo a agravar-se em metade dos concelhos do país. Seria possível encher 281 piscinas olímpicas por dia com o volume de perdas. É em Macedo de Cavaleiros que se encontra o pior registo, com 77% de desperdício. Já a sul, no extremo oposto, Loulé tem o melhor desempenho, com apenas 5%.

PS quer aumentar licença do pai

O Partido Socialista apresentou um projeto no Parlamento que prevê o alargamento da licença do pai, mas, por outro lado, a diminuição da licença facultativa. O tempo de aumento e de redução é de cinco dias. A licença obrigatória e exclusiva do pai atualmente tem a duração de 15 dias úteis, e a licença facultativa são dez dias úteis, gozados em simultâneo com a licença inicial da mãe. Esta é uma proposta que já tinha sido feita pelo Governo em concertação social.

Distritais do PSD querem afastar Rio

Está em curso um movimento entre vários dirigentes distritais do Partido Social Democrata, que tem em vista afastar Rui Rio da direção do partido. O grupo terá reunido em segredo na passada sexta-feira, onde se discutiu a possibilidade de convocar um conselho nacional extraordinário para destituir Rui Rio. O próximo passo é recolher assinaturas, o que pode ser dificultado por alguns líderes próximos de Rio.

