O Novo Banco prepara-se para pedir ao Fundo de Resolução um montante que pode superar os 850 milhões de euros para repor os seus rácios de capital, isto no âmbito do mecanismo de capital contingente que foi acordado aquando da venda de 75% do banco ao Lone Star e que obriga aquele fundo a injetar dinheiro na instituição liderada por António Ramalho sempre que há perdas na venda de um conjunto de ativos com impacto na estabilidade financeira do banco.

A informação é avançada esta sexta-feira pelo Jornal Económico (acesso pago), frisando que será um valor recorde depois de o Fundo de Resolução (que é suportado pelos bancos do sistema) ter injetado 791 milhões de euros no ano passado.

Trata-se de um montante superior àquele que o próprio Novo Banco admitia em meados do ano passado, quando apontava para necessidades de capital a suportar pelo Fundo de Resolução na ordem dos 726 milhões de euros.

Até setembro, a instituição registou prejuízos de 420 milhões de euros, penalizada em grande parte pela venda de ativos.

Ramalho tem prosseguido a limpeza do balanço do banco através da alienação de carteiras de malparado e de imóveis, operações que têm tido impacto negativo nas contas, penalizando os rácios de capital da instituição. Duas grandes transações foram fechadas nos últimos meses: os chamados projetos Viriato (portefólio de imóveis vendido por 718 milhões de euros aos americanos da Anchorage) e Nata (crédito em incumprimento no valor de 2,15 mil milhões vendido ao fundo KKR).

A venda de 75% do capital social do Novo Banco ao Lone Star incluiu a criação de um mecanismo de capitalização contingente, com um valor máximo de 3.890 milhões de euros. Este mecanismo obriga o Fundo de Resolução a efetuar pagamentos ao banco no caso de materialização de certas condições relacionadas com o desempenho de um conjunto delimitado de ativos do Novo Banco e com a evolução dos níveis de capitalização do banco.

O Estado pode ser chamado a participar nestas operações, dado que se comprometeu a emprestar dinheiro ao Fundo de Resolução num máximo de 850 milhões de euros por ano.