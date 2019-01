A economia alemã cresceu, em 2018, ao ritmo mais lento dos últimos cinco anos, devido a um forte abrandamento da procura global, mas também às perturbações que afetam a indústria automóvel. A expansão do PIB arrefeceu para 1,5% contra os 2,2% registados em 2017.

Embora os dados oficiais do quarto trimestre só sejam conhecidos a 14 de fevereiro, tudo aponta para que o motor do crescimento europeu tenha conseguido crescer ligeiramente nos últimos três meses do ano e assim escapar à recessão, tecnicamente definia por dois trimestres consecutivos de contração da atividade económica. O INE alemão, no seu comunicado, em inglês, prefere sublinhar que a Alemanha cresce consecutivamente há nove anos.

A Alemanha é a primeira economia no mundo desenvolvido a publicar os dados de 2018 e como terceiro maior exportador mundial é um indicador da saúde da economia global. Os decisores mundiais estão mais cautelosos quanto o crescimento e atentos à eventual necessidade de agir. Os dados já divulgados de produção industrial e aos inquéritos às empresas apontavam para um segundo trimestre de contração, nos três últimos meses do ano. Um receio que, de acordo com o Destatis, não se deverá ter verificar.

A Bloomberg sublinha que apesar do final de ano, ser de abrandamento, os investidores têm demonstrado apetite por ações alemãs no início deste ano já que as negociações entre os Estados Unidos e a China por causa das exportações parecem seguir no bom caminho, afastando os receios de uma guerra comercial. As encomendas de carros e de componentes de motores para carros começaram a inverter a tendência de queda registada no verão desencadeada pelo escândalo das emissões.

Do lado do Governo, a coligação da chanceler Angela Merkel está a planear investir 151,6 mil milhões de euros até 2022 em estradas, caminhos-de-ferro e internet mais rápida. Um montante recorde e que representa uma mudança de posição depois de cinco anos com excedente orçamental.

(Notícia atualizada)