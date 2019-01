O Banco Central Europeu (BCE) considera que existem riscos de desaceleração do crescimento económico da Zona Euro e que o mercado espera que a subida das taxas de juro seja adiada, referem as atas da última reunião publicadas esta quinta-feira.

Segundo as atas da última reunião de política monetária divulgadas, o BCE também defende que “a situação continua a ser frágil” e que podem reaparecer rapidamente riscos e novas incertezas. Na reunião, os responsáveis também sublinharam que os mercados esperam que a primeira subida das taxas de juro do BCE seja adiada para finais de 2019 devido aos últimos dados económicos, que foram mais fracos do que o esperado devido a uma procura externa mais fraca e a fatores específicos de alguns países e setores como o automóvel na Alemanha.

O BCE deixou de comprar dívida pública e privada da Zona Euro no início de janeiro, mas vai continuar a reinvestir os títulos comprados que se vão vencendo. Em dezembro o BCE afirmou que reinvestiria os títulos comprados “durante um período de tempo prolongado passada a data da primeira subida das taxas de juro”.

O BCE considera que o seu principal instrumento para ajustar a política monetária é a orientação sobre as taxas de juro e por isso associou o reinvestimento dos títulos comprados que vencem à data da primeira subida das taxas de juro, segundo as atas. O BCE empresta aos bancos semanalmente a uma taxa de juro nula e cobra a uma taxa de juro de 0,4% pelo excesso de reservas.