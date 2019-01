A MDS, corretora de seguros do grupo Sonae, adquiriu 51% na empresa brasileira 838 Soluções, especialista no desenvolvimento de ferramentas para a gestão autonomizada de benefícios e benefícios flexíveis (programa que oferece poder de escolha aos funcionários, sem aumentar os custos ou riscos) dos recursos humanos.

Esta aquisição enquadra-se na estratégia de crescimento da MDS, que inclui prestação de serviços complementares à atividade de corretagem de seguros e a disponibilização de inovações que contribuam para uma maior eficiência dos seus clientes. No entanto, a empresa não revela os montantes envolvidos na operação.

“A MDS está empenhada em oferecer aos seus clientes um serviço distintivo e de qualidade, ajudando as empresas a protegerem-se, a reduzirem os seus custos e a aumentarem a eficiência das suas operações. A inclusão da 838 Soluções no grupo vai permitir desenvolver de forma mais acelerada a nossa oferta na área de benefícios flexíveis no Brasil, ao mesmo tempo que contribuirá para reforçar as nossas competências na área nos países onde já estamos presentes”, assegura, em comunicado enviado às redações, José Manuel Dias da Fonseca.

Já Andrea Huggardcaine, fundadora da 838 Soluções afirma, na mesma nota, que “com a força de uma empresa grande como a MDS e a sua capacidade em aportar recursos, bem como com a cooperação e trabalho conjunto das equipas”, espera “acelerar o crescimento e mais do que duplicar de dimensão no futuro próximo”.

Em Portugal, a MDS atua nesta área com a FlexBen, empresa que adquiriu em março de 2017.

A 838 Soluções é especializada no desenvolvimento de ferramentas tecnológicas que ajudam as empresas na gestão dos seus recursos humanos. As soluções da empresa brasileira permitem que 100% da gestão dos benefícios pode ser feita de maneira ágil, integrada, digital e pelo próprio colaborador. Fundada há mais de 15 anos, conta com mais de 30 sistemas de gestão integrada implementados em empresas de todas as dimensões.