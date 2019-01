O excedente da balança comercial externa de bens recuou, em novembro último, para os 19 mil milhões de euros, face aos 23,4 milhões de euros do mesmo mês de 2017, segundo o Eurostat.

De acordo com dados do gabinete estatístico da União Europeia (UE), as exportações dos países da moeda única para o resto do mundo aumentaram 1,9% para os 203 mil milhões de euros (199,2 milhões de euros homólogos). As importações cresceram 4,7% dos 175,7 mil milhões de euros em novembro de 2017 para os 184,0 milhões de euros no mesmo mês de 2018.

No conjunto dos Estados-membros, o comércio externo de bens registou em novembro um défice de 3,2 mil milhões de euros, face a um excedente homólogo de 4,9 milhões de euros. As exportações de bens da UE para o resto do mundo aumentaram 2,6% para os 172,7 milhões de euros (168,4 milhões de euros no mês homólogo). As importações externas de bens somaram os 175,9 milhões de euros, o que representa um aumento de 7,6% em relação a novembro de 2017 (163,4 milhões de euros).

As trocas comerciais dentro da zona euro fixaram-se nos 170,5 milhões de euros, mais 1,5% do que em novembro de 2017 (167,9 milhões de euros) e entre os 28 Estados-membros subiram 2,5% para os 313,1 milhões de euros (305,6 milhões de euros).