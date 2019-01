CCR Legal assessora processo de seis subsidiárias da CGD

A CCR Legal, sociedade de advogados membro do conjunto de entidades que presta serviços jurídicos no âmbito da network internacional das firmas PwC, prestou assessoria jurídica a todo o processo de fusão na CGD de seis das suas subsidiárias: Caixa Desenvolvimento, Caixa – Gestão de Activos, Caixa Seguros e Saúde, Cibergradual – Investimento Imobiliário, Parcaixa e Wolfpart.

A fusão fez parte do processo de reorganização societária do Grupo CGD, que se enquadra no Plano Estratégico acordado entre o Estado Português e a Comissão Europeia, e tem por objetivo a simplificação da estrutura societária do Grupo CGD, através da redução do número de sociedades que são instrumentais à sua atividade.

O processo prolongou-se ao longo do segundo semestre do ano de 2018, tendo sido concluído a 13 de dezembro.

O projeto foi liderado por Cristina Cabral Ribeiro, Managing Partner da CCR Legal, e por Luís Pedro Oliveira, Associado Principal, tendo a equipa sido igualmente integrada por Diana Serrinha Rosa (Associada).