O FC Porto é o clube da Champions que mais depende das receitas televisivas e dos prémios da UEFA, revela um estudo da KPMG divulgado esta terça-feira. Os proveitos com direitos de transmissão representaram, na última época, 52% do total do volume de negócios dos “dragões”, um peso que não se registou em nenhum outro clube da liga mais valiosa da UEFA.

Na temporada que acabou em 2018, o clube arrecadou 54,6 milhões de euros com transmissões televisivas, 13,1 milhões de euros com a venda de bilhetes e 38,1 milhões de euros de receitas comerciais. Este último indicador registou um crescimento de 43% face ao período anterior e representou 36% do volume de negócios do FC Porto. No total, as receitas operacionais do clube foram de 105,8 milhões de euros.

Os custos com o staff chegaram a 84,8 milhões de euros, com o clube português a ser um dos três em oito clubes analisados que apresentaram resultados negativos antes de impostos, na ordem dos 28 milhões milhões de euros.

Os dados recolhidos pela consultora KPMG mostram ainda que o valor total do plantel azul e branco é de 232 milhões de euros. O brasileiro Alex Telles é o jogador mais valioso, na ordem dos 25 milhões de euros, seguido do malaio Marega (24 milhões) e o argelino Brahimi (22 milhões).

Champions é “fundamental”. Porto é o mais dependente

Num comunicado, a KPMG garante que, ao nível europeu, “as participações em competições de topo continuam a ser fundamentais para os clubes”.

“Neste requisito, o FC Porto foi o clube a registar maior dependência das competições da UEFA entre os oito clubes abrangidos neste relatório: os prémios monetários recebidos pela presença na Liga dos Campeões (30,9 milhões de euros) representam quase 30% do volume total de negócios”, garante a consultora.

“Os clubes das ligas com menor visibilidade internacional e com um mercado de transmissões televisivas local menor dependem mais dos montantes provenientes dos grandes torneios da UEFA, em particular da Liga dos Campeões. Para estes clubes, a participação nestas competições é fundamental para aumentar as receitas de curto e médio prazo”, sublinha a KPMG na mesma nota.

O FC Porto ficou em penúltimo lugar entre os oito clubes da Champions analisados pela KPMG. No topo do ranking das receitas surge o FC Barcelona (receitas operacionais de 689 milhões de euros), FC Bayern München (596 milhões de euros). Em último está o PSV Eindhoven (62 milhões de euros).