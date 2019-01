Revista de imprensa internacional

Esta terça-feira o assunto maior é, claro, a votação do acordo do Brexit. Theresa May arrisca a maior derrota parlamentar do século enquanto a Ford e a VW preparam-se para anunciar uma nova aliança. Há tensões comerciais à vista entre os EUAe a UE. E a OCDE antecipa que a economia global desacelere. Afinal, Ivanka Trump não será candidata à liderança do Banco Mundial, mas vai ajudar a decidir quem será.

Bloomberg

May leva acordo do Brexit ao Parlamento

É o Dia D para o Brexit. A primeira-ministra britânica levará, esta tarde, o acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia a votos no Parlamento, sendo já possível prever, segundo a imprensa desse país, o seu chumbo. Se tal cenário se confirmar, Theresa May estaria perante a pior derrota parlamentar em 95 anos. Para evitar esse fracasso (isto é, para que acordo passe), May tem de garantir 318 votos a favor. Destes, só 198 são dados como certos até agora. Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado / conteúdo em inglês).

Reuters

Ford e VW fazem aliança

A norte-americana Ford e a alemã Volkswagen devem anunciar, esta terça-feira, uma aliança no que diz respeito à produção de veículos comerciais. A nova parceria — que deverá também refletir-se no desenvolvimento de automóveis elétricos e autónomos — acontece num momento em que as fabricantes se têm sentido obrigadas a repensar os seus modelos de produção face às crescentes tensões comerciais entre os Estados Unidos, a China e até a União Europeia. Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre / conteúdo em inglês).

The Wall Street Journal

UE e EUA retomam negociações sobre comércio. Mais tensões à vista?

A União Europeia e os Estados Unidos devem retomar as negociações sobre as suas relações comerciais ainda este ano, sendo já possível antever novas tensões. Isto porque estas potências têm assumido visões fortes e bem distintas sobre matérias chave, como a agricultura. A confirmar-se, esse confronto poria termo à tranquilidade nas relações comerciais conseguido por Donald Trump e Jean-Claude Juncker, em julho do ano passado. Leia a notícia completa no The Wall Street Journal (acesso pago / conteúdo em inglês).

The Times

OCDE antecipa desaceleração da economia global

Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), os sinais de que as maiores economias do mundo vão desacelerar em 2019 são claros. Em causa estão as economias dos Estados Unidos, da Alemanha, do Canadá, do Reino Unido e da União Europeia (incluindo de França e de Itália). Por sua vez, a economia japonesa deve manter-se estável, tal como a chinesa. Isto apesar de, na segunda-feira, terem sido divulgados dados que revelam um forte recuo das importações e exportações chinesas. Leia a notícia completa no The Times (acesso pago / conteúdo em inglês).

Financial Times

Ivanka Trump ajuda na procura por novo líder do Banco Mundial

A Casa Branca nega que Ivanka Trump esteja na corrida à liderança do Banco Mundial (como tinha sido, previamente, sugerido), mas confirma que a filha do Presidente dos Estado Unidos irá ajudar a encontrar um candidato norte-americano à presidência dessa instituição. O cargo está vago porque Jim Yong Kim decidiu sair antes do final do seu mandato. Yong Kim irá agora voltar ao setor privado, dedicando-se a uma empresa que investe em infraestruturas em países em desenvolvimento. Leia a notícia completa no Financial Times (acesso pago / conteúdo em inglês).