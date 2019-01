A SIC Notícias vai deixar de emitir o programa de debate político Quadratura do Círculo, que faz parte das grelhas da estação de Carnaxide desde 2004 e teve o atual primeiro-ministro, António Costa, como membro do painel de comentadores. A última edição do programa vai para o ar na quinta-feira, 24 de janeiro, avançou o Diário de Notícias, citando o diretor de informação, Ricardo Costa.

Sem adiantar se o fim do programa vai dar origem a outro formato do mesmo género, Ricardo Costa disse apenas ao jornal que o canal televisivo da Impresa vai “apostar em novos formatos”. Moderado por Carlos Andrade e com um elenco composto por José Pacheco Pereira, Lobo Xavier e Jorge Coelho, os quatro foram informados da decisão na semana passada.

Esta é uma de “várias alterações” que a SIC Notícias tenciona fazer na grelha. O canal prepara-se para mudar de instalações, de Carnaxide para Paço D’Arcos, no final deste mês, facto que acabou por ser tido em conta na escolha do momento para acabar com o programa.

O Diário de Notícias recorda que a Quadratura do Círculo começou na TSF nos anos 80, e que começou por chamar-se Flashback. Era transmitido ao domingo, apenas na rádio, e moderado por Emídio Rangel, com a participação de José Magalhães, Pacheco Pereira e Vasco Pulido Valente.

O programa também contou também com outros nomes mediáticos, como Miguel Sousa Tavares e Nogueira de Brito. Chegou à televisão portuguesa em meados dos anos 90, ainda com o nome Flashback, e deixou a grelha da TSF em 2003.