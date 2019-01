O arranque do segundo semestre de aulas está à porta, mas ainda há cerca de 17 mil estudantes das universidades e politécnicos nacionais sem saberem se têm ou não direito a bolsa de estudo neste ano letivo, avança o Diário de Notícias (acesso pago), esta quarta-feira.

De acordo com os dados atualizados da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), das 96 mil candidaturas recebidas, 80 mil já foram analisadas. Além disso, há cerca de 12 mil paradas nos serviços das universidades à espera de uma decisão. A estas somam-se cinco mil que ainda não avançaram por falta de informação.

Por outro lado, dos 60 mil alunos que já sabem que têm direito a este tipo de apoio, apenas 50.502 receberam o pagamento da bolsa em dezembro, menos quase 4.500 do que no período homólogo. Tal explica-se pelos problemas informáticos que afetaram os sistemas das Finanças, da Segurança Social e dos Serviços de Ação Social das universidades, falhas que, no início, do ano letivo já tinham deixado milhares de candidaturas paradas.

Recorde-se que o valor das bolsas de estudo variam em função dos rendimentos do agregado familiar. O valor mínimo é de 75 euros mensais e o máximo 1.286 euros mensais. Em 2018, dos quase 65 mil alunos que beneficiaram de bolsa, cerca de 40% terão recebido o suficiente para pagar o valor das propinas.