Num universo de 50 nomes de portuguesas e espanholas, surgem os nomes de oito advogadas e juristas em Portugal, incluindo seis sócias de sociedades de advogados. São distinguidas como as advogadas portuguesas que mais se destacam a nível ibérico — no âmbito do projeto Inspiral Law Women, da Iberian Lawyer — após uma votação que inclui mais de 500 pessoas, entre departamentos jurídicos de empresas e sociedades.

Alexandra Valente (SRS), Dulce Franco (AAA), Magda Cocco (VdA), Magda Viçoso (Morais Leitão), Maria João Ricou (Cuatrecasas) e Mariana Norton dos Reis (Cuatrecasas), Isabel Fernandes (Visabeira) e Patrícia Fonseca (Novo Banco) são as advogadas eleitas. “O facto de ocuparem posições de destaque ou de senioridade, de terem responsabilidades na supervisão de operações a nível internacional ou uma especialização numa determinada área de prática, com a capacidade de liderança e de desenvolvimento de negócio, são algumas das características comuns apontadas às 50 mulheres distinguidas, onde se incluem estas sócias de sociedades de advocacia empresarial em Portugal. A esta lista acrescentam-se Isabel Fernandes (Visabeira) e Patrícia Fonseca (Novo Banco), representando o mundo in house“, segundo comunicado enviado pelas sociedades de advogados premiadas.

As vencedoras serão reconhecidas numa cerimónia a decorrer em Madrid, no dia 21 de Fevereiro.