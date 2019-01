Punt Roma está à procura de comprador. Pede 100 milhões

Numa altura em que atravessa vários problemas financeiros, a Punt Roma está à procura de comprador. A cadeia espanhola pretende encontrar um investidor que esteja disposto a oferecer 100 milhões de euros pela empresa que tem centenas de lojas, algumas delas em Portugal.

Numa altura em que se assiste a vários fiascos para o setor têxtil espanhol, desta vez, é uma das cadeias mais antigas no setor que está a passar por uma crise. De acordo com fontes financeiras citadas pelo Expansión (conteúdo em espanhol), os filhos do fundador — Rodrigo García López –, e os responsáveis atuais do Grupo contrataram a consultora EY para tratar do processo de venda e encontrar um novo investidor.

A operação está ainda numa fase inicial, mas já vários fundos de private equity e potenciais compradores receberam informações sobre o processo e estão neste momento a avaliar se vale a pena investir ou não. Segundo as mesmas fontes, o prazo previsto para a entrega das primeiras propostas (não vinculativas) é até à primeira semana de fevereiro.

Os cálculos de mercado estimam uma valorização a rondar os 100 milhões de euros. A faturação do grupo espanhol ronda os 150 milhões. O futuro comprador vai passar a deter uma rede de mais de 400 lojas, sendo que mais de metade estão instaladas fora do território espanhol, em países como Andorra, Alemanha, França, Portugal e México. Em território nacional são seis — Fórum Coimbra, Fórum Montijo, Lisboa Spacio Shopping, Lisboa Tejo, Fórum Almada e Fórum Sintra.