A construção do novo aeroporto civil do Montijo está dependente do estudo de impacto ambiental, que a ANA – Aeroportos de Portugal ainda não apresentou, mas as obras poderão arrancar ainda no terceiro trimestre deste ano. Quem o diz é o ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, que, em entrevista à Reuters, admite que o Governo espera receber este estudo “a muito breve trecho”.

“O estudo de impacto ambiental, agora revisto, tem de ser reapresentado e espero que possa ser apreciado durante o primeiro semestre deste ano. Isso refere-se ao novo aeroporto do Montijo e não compromete a execução dos trabalhos na Portela”, afirma o ministro à agência noticiosa. E acrescenta: “Esperamos que, a muito breve trecho, seja apresentado o estudo de impacto ambiental e que, com boa vontade, possamos apreciar e tomar uma decisão sobre o estudo ainda durante este semestre”.

Questionado sobre se isso significa se tudo estará “pronto para avançar” no terceiro trimestre deste ano, Pedro Siza Vieira admite essa possibilidade: “Eventualmente”, responde apenas.

Sobre a saturação do aeroporto Humberto Delgado, o ministro da Economia garante que as operações de expansão vão permitir evitar um bloqueio. “Desde o verão do anos passado que foi constituído um grupo de trabalho operacional – que envolveu a ANA, a NAV e TAP -, que permitiu melhorar as condições de operação do aeroporto e evitar aquilo que seria terrível, que seria um bloqueio. As operações melhoraram e os atrasos estão a ser recuperados. A TAP, que representa 60% do aeroporto de Lisboa e que teve atrasos muito significativos no ano passado, tem vindo a melhorar a sua pontualidade nos últimos tempos”.

As obras de expansão do Humberto Delgado, que o Governo já adiantou que irão arrancar no final deste ano, é um processo “absolutamente decisivo”, diz ainda o ministro.

Quanto ao abrandamento do turismo, que tem sido um dos principais motores da economia portuguesa, Pedro Siza Vieira aponta que o Governo espera que este setor continue a crescer, mas reconhece que, “provavelmente, não ao ritmo dos anos anteriores”. Contudo, diz, parte desse abrandamento poderá ser combatido com a expansão da capacidade aeroportuária.

“Não é previsível que continue a crescer ao mesmo ritmo, mas esta mudança é estrutural e não meramente conjuntural. Vemos que muita procura turística não está a chegar cá por falta de capacidade aeroportuária. Temos tido muitas intenções de abertura de novas rotas aéreas, que a ANA não tem podido satisfazer por falta de capacidade no aeroporto de Lisboa”, afirma.

Seja como for, para a próxima década, o ministro espera um crescimento que não voltará a ser de dois dígitos, mas que poderá ser superior a 3% por ano. No ano passado, no acumulado de janeiro a novembro, o número de hóspedes cresceu apenas 1,6%, enquanto o número de dormidas registou uma quebra de 0,2%.