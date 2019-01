5 coisas que vão marcar o dia

Termina esta sexta-feira o prazo dado pelos professores para que o Governo reagende negociações em torno da recuperação do tempo de serviço. Na Europa, o Eurostat publicará a evolução dos preços da habitação nos vários países europeus, permitindo perceber em que lugar está Portugal no ranking. Estes são alguns dos temas que vão marcar o dia.

Termina prazo dado pelos professores ao Governo

O relógio não pára. Se a Fenprof não receber até esta sexta-feira uma convocatória do Governo para o retomar das negociações em torno da recuperação do tempo de carreia dos docentes, será convocada uma concentração de professores, junto à Presidência do Conselho de Ministros, em Lisboa, na quinta-feira, dia 24 de janeiro. Os professores exigem recuperar os nove anos, quatro meses e dois dias de serviço em que as carreiras estiveram congeladas.

Como evoluem os preços da habitação na Europa?

Os últimos dados foram divulgados a 21 de dezembro: no terceiro trimestre de 2018, os preços da habitação aumentaram em Portugal 8,5% face ao período homólogo do ano anterior (foi, no entanto, o segundo trimestre consecutivo de abrandamento). Hoje, o Eurostat irá revelar como evoluem os preços da habitação na Europa, o que permitirá medir o pulso ao mercado nacional, comparativamente com os pares do bloco europeu.

Juros no crédito da casa voltam a cair?

Após cinco meses a subir, a taxa de juro implícita no crédito à habitação desceu em dezembro. Caiu de 1,051% para 1,049%, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE). Esta sexta-feira, o INE irá atualizar este dado, desta vez relativo a dezembro. Permitirá perceber se a queda verificada em novembro vai mesmo ser uma tendência.

Quanto custaram as leis? Governo faz balanço

A ministra Maria Manuel Leitão Marques e o secretário de Estado Tiago Antunes farão hoje o balanço da atividade legislativa de 2018. Espera-se que o Governo divulgue dados como o número de decretos-lei aprovados, bem como outros indicadores que permitirão medir o impacto económico da produção legislativa dirigida às empresas. No balanço de 2017, Tiago Antunes disse que o Governo tinha intenções de revelar esta avaliação no que toca a cidadãos e Administração Pública, e abordar também os benefícios. Na altura, não se comprometeu com um calendário.

Combustíveis voltam a ficar mais caros?

O preço dos combustíveis sobe há já duas semanas. Esta segunda-feira, as famílias portuguesas viram o custo do gasóleo subir mais três cêntimos, depois de um aumento no mesmo valor na semana passada, fruto da recuperação do preço do petróleo. Contas feitas, o combustível mais usado em Portugal está a custar, em média, 1,3319 euros por litro, enquanto a gasolina, que encareceu em 1,5 cêntimos, custa cerca de 1,417 euros. Hoje, os portugueses ficarão a saber se a fatura com combustíveis vai ficar mais leve depois do fim de semana, ou se vai pesar mais no bolso pela terceira semana consecutiva.