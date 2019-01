Wall Street no vermelho após resultados do Morgan Stanley

As bolsas norte-americanas abriram em queda, prejudicadas pelos resultados do banco Morgan Stanley, que ficaram aquém das expectativas. A assombrar ainda mais os mercados está a decisão do Congresso norte-americano de proibir a venda de chips à Huawei, bem como de outras empresas chinesas que violem as tarifas impostas pelos Estados Unidos.

O S&P 500 abriu a perder 0,26% para 2.609,28 pontos, enquanto o industrial Dow Jones está a cair 0,25% para 24.147,09 pontos, num dia de resultados desanimadores na banca. Nesta que é uma semana de apresentação de resultados da banca, os mercados têm oscilado entre perdas e ganhos.

O Morgan Stanley revelou esta quarta-feira lucros de 1,53 mil milhões de dólares no último trimestre do ano passado, o equivalente a 0,80 euros por ação. Contudo, os analistas estavam à espera de um lucro de 0,83 euros por ação. O banco está a desvalorizar 5,01% para 42,26 dólares. Isto acontece um dia depois de os resultados animadores do Goldman Sachs e do Bank of America terem posto Wall Street em máximos de um mês.

Em terreno vermelho abriu também o tecnológico Nasdaq. O índice está a perder 0,35% para 7.010,13 pontos, num dia de más notícias no setor. O Congresso dos Estados Unidos anunciou esta quarta-feira que pretende proibir a venda de chips norte-americanos ou de outros componentes semelhantes a empresas de telecomunicações chinesas, onde se inclui a Huawei. O objetivo é penalizar as empresas que não cumpram as tarifas aplicadas por Donald Trump.

Esta notícia levantou nos mercados o receio de uma maior complicação das negociações comerciais entre as duas maiores economias do mundo, antes da visita do vice primeiro-ministro chinês, Liu He, a Washington no final do mês. A China já reagiu dizendo que “a verdadeira intenção dos Estados Unidos é tentar de todas as maneiras reprimir e bloquear as empresas de alta tecnologia chinesas”.

As consequências já estão a ser sentidas pelas tecnológicas: a Apple está a cair 0,67% para 153,9 dólares enquanto a Qualcomm recua 0,43% para 55,03 dólares.