Banca põe Wall Street em máximos de um mês

Os principais índices norte-americanos encerraram em alta, tocando máximos de um mês. A contribuir para este desempenho estiveram os resultados apresentados pelos bancos dos Estados Unidos, nomeadamente do Goldman Sachs e do Bank of America. A animar ainda mais os investidores esteve a vitória do Governo de Theresa May, que resistiu à moção de censura apresentada pela oposição.

O principal índice de referência S&P 500 somou 0,21% para 2.615,68 pontos, acompanhando o tecnológico Nasdaq que valorizou 0,15% para 7.034,69 pontos. O industrial Dow Jones avançou 0,57% para 24.202,68 pontos, impulsionado pelo setor bancário.

A sessão foi positiva e marcada pelos resultados da banca, que ficaram acima do esperado. O Goldman Sachs superou as expectativas dos analistas e, esta quarta-feira, apresentou lucros de 2,32 mil milhões de dólares (dois mil milhões de euros) no último trimestre do ano passado, o equivalente a um lucro de 6,04 dólares por ação.Os títulos do banco valorizaram 9,63% para 197,24 dólares.

Já o Bank of America também se destacou ao obter um resultado líquido de 7,28 mil milhões de dólares (6,36 mil milhões de euros) no mesmo período, uma subida de 208% face ao mesmo trimestre de 2017. Os analistas previam um lucro de 0,63 dólares por ação mas o banco tocou nos 0,7 dólares por ação. Os títulos da instituição valorizaram 7,16% para 28,45 dólares.

“Os bancos estão finalmente a respirar um pouco de ar fresco”, disse Kevin Miller, diretor de investimentos da E-Valuator Funds, citado pela Reuters. “Os relatórios dos resultados estão a ser publicados e as perspetivas não são tão terríveis quanto aquilo que estava previsto”.

Depois da vitória do Governo conservador de May no Parlamento britânico, os mercados continuaram em alta. “Vamos voltar a esta Câmara [dos Comuns] na segunda-feira para apresentar uma moção. Eu estou preparada para continuar a trabalhar com qualquer membro destra Câmanra para cumprir com o Bexit”, disse a primeira-ministra britânica. A continuação de May veio aliviar um pouco as tensões existentes nos mercados, permitindo mais ganhos.