5 coisas que vão marcar o dia

A presença de Vítor Constâncio no Parlamento, onde dará a cara aos deputados depois de ter optado sucessivas vezes por apenas dar respostas por escrito, será, sem dúvida, um dos pontos altos do dia. Mas o dia é muito mais do que isso. O Banco de Portugal atualiza esta quinta-feira as suas projeções para a economia portuguesa e tanto a Altice como a Sonae Indústria apresentam resultados anuais, sendo de realçar que esta última fez, em fevereiro, um profit warning. Já ao início da noite, terá lugar a assembleia-geral da Associação Mutualista Montepio que vai analisar não só as contas de 2018 como a proposta de alteração de estatutos.

Vítor Constâncio na Comissão de Inquérito

É o verdadeiro #10yearchallenge do ex-governador do Banco de Portugal. Foi em maio de 2009 que Vítor Constâncio deu a cara pela última vez em uma das já incontáveis comissões de inquéritos que na última década analisaram os colapsos da banca portuguesa. Hoje voltará a fazê-lo. A audição do ex-governador do Banco de Portugal entre 2000 e 2010 — precisamente o período em que muitos dos maus negócios da banca portuguesa aconteceram — na II comissão parlamentar à recapitalização da CGD está prevista começar às 17h.

Banco de Portugal atualiza projeções

Visto pelo próprio Banco de Portugal como a sua “publicação de referência”, o Boletim Económico serve para o supervisor bancário apresentar a visão sobre a economia portuguesa e política económica. A versão mais aprofundada deste documento é libertada em junho, com projeções a dois anos para a economia, mas no final de março o banco central atualiza as suas projeções para a economia portuguesa, o que acontecerá hoje.

Altice apresenta resultados

A Altice Portugal vai divulgar esta quinta-feira os seus resultados anuais, dia em que se saberá se a dona da Meo conseguiu inverter ou atenuar a tendência de queda nas receitas e do EBITDA, que em 2017 recuaram 1,1% e 6,7%, respetivamente. Segundo os números divulgados relativos aos três primeiros trimestres de 2018, o ano arrancou com quedas superiores às de 2017 que, todavia, se foram atenuando ao longo do exercício. Em termos de receitas, a Altice Portugal registou quedas homólogas de 6,5%, 5,4% e 0,3%, respetivamente no primeiro, segundo e terceiro trimestre de 2018, que, no caso do EBITDA, foram de 14,6%, 12,1% e 5,2%.

Sonae Indústria: quão profundo foi o golpe?

Além da Altice Portugal, também a Sonae Indústria apresenta hoje os resultados anuais. E estes são esperados com expectativa pelos mercados, já que a empresa libertou em fevereiro último um profit warning a alertar para uma forte quebra nos resultados registada na reta final de 2018. Os números divulgados sobre as contas no terceiro trimestre de 2018 mostravam um EBITDA de 8,6 milhões, estimando-se uma quebra de quatro milhões neste indicador pelo reconhecimento de uma imparidade pelo encerramento de uma fábrica na Alemanha e de um incêndio numa das maiores linhas de aglomerado de partículas da Sonae Indústria, no Canadá.

Assembleia-geral da Mutualista

A assembleia-geral da Associação Mutualista Montepio vai decorrer hoje a partir das 20h, no auditório Professor Armando Simões dos Santos, na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa. Os associados da Mutualista vão deliberar sobre as contas anuais, a aplicação de resultados e apreciar o relatório da atividade do Conselho Geral. Como quarto e último ponto na agenda está a discussão da proposta de alteração dos estatutos — para que fiquem em harmonia com o disposto no Código das Associações Mutualistas — e a eleição de uma comissão para elaborar o projeto das alterações.