Começa esta segunda-feira a entrega das declarações anuais de IRS relativas aos rendimentos recebidos em 2018. Este ano, há algumas alterações a ter em conta: do prazo de apresentação do declaração à subida do mínimo de existência, que também passa a abranger os trabalhadores independentes. O ECO preparou um vídeo para que não escape nenhuma destas mudanças.