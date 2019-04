O N26 vai passar a suportar pagamentos com Apple Pay em Portugal, anunciou o banco digital no Twitter. Ao que o ECO apurou, não se trata de um lançamento oficial da Apple, mas de uma nova funcionalidade do banco alemão N26, que promete que os utilizadores portugueses que tenham um iPhone vão poder fazer pagamentos através do serviço em Portugal na aplicação do banco digital.

Há muito que os fãs portugueses pedem o lançamento deste serviço da Apple no país. E, ainda este ano, o serviço será realidade. “O N26 vai trazer o Apple Pay (…) para os clientes na Estónia, Grécia, Portugal, Eslováquia e Eslovénia”, escreveu o banco digital alemão no Twitter. Em resposta a um utilizador português, a empresa foi ainda mais longe e escreveu que “é verdade”: “O Apple Pay vai chegar a Portugal em breve. Por favor, mantenha-se atento às nossas redes sociais para novas atualizações acerca do lançamento”, escreveu a empresa.

Contactado pelo ECO, o N26 esclareceu que o serviço Apple Pay “vai estar disponível para utilizadores que receberam o cartão [do banco N26] em Portugal e que têm a localização definida como Portugal no iPhone”. A empresa aponta ainda para este artigo de suporte, no qual explica o funcionamento do serviço Apple Pay através do banco digital N26.

O anúncio da chegada do Apple Pay a Portugal também despertou a atenção do site especializado MacRumors, que costuma avançar em antecipação as principais novidades da fabricante do iPhone. Segundo o jornal, o suposto lançamento do serviço de pagamentos em parceria com o N26 está em linha com o que está a ser anunciado noutros mercados.

A subsidiária romena do banco ING anunciou no final de março que vai lançar o Apple Pay na Roménia. O banco eslovaco Slovenská sporiteľňa também confirmou recentemente que vai passar a suportar o Apple Pay mais no final deste ano.

Estes anúncios surgem numa altura em que a Apple está mudar o foco para se tornar uma empresa de serviços. A decisão visa colmatar a queda das receitas com vendas do iPhone. Na semana passada, a empresa anunciou uma série de novos serviços, que podem ser subscritos mediante o pagamento de mensalidades.