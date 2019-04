A partir desta segunda-feira vai deixar de ver no mercado computadores da Toshiba, isto porque a empresa vai mudar o nome da marca para Dynabook, revelou ao Cinco Días (conteúdo em espanhol) o diretor geral da empresa japonesa para Espanha. Esta mudança acontece depois de, no ano passado, a Sharp ter adquirido 80% da Toshiba.

A notícia foi avançada pela própria empresa aos distribuidores através de uma carta, onde avisou sobre as mudanças. No documento é explicado que, em outubro do ano passado, o Grupo Toshiba “partiu-se” e, desde então, tem operado de forma independente, com filiais em todo o mundo, com o nome Toshiba Client Solutions Europe.

Nessa altura, de acordo com a Bloomberg (conteúdo em inglês), a Sharp, controlada pelo Foxconn Technology Group, ofereceu 36 milhões de dólares (32 milhões de euros) pela empresa com o negócio de computadores do Grupo Toshiba. A operação iria dar início a uma nova marca de computadores, tal como está a ser confirmado.

Assim, deixam de existir computadores da marca Toshiba, passando estes a ser substituídos pela Dynabook — marca de computadores bastante conhecida no Japão. Em Tóquio essa mudança já aconteceu e, no resto do mundo, entra esta segunda-feira (1 de abril) em vigor.

“Em janeiro deste ano, o nome da nossa sociedade, no Japão, mudou a sua denominação para Dynabook Inc., e a partir de 1 de abril de 2019, a Toshiba Client Solutions Europe vai alinhar-se com a nossa matriz, passando a denominar-se Dynabook Europe“, explicou ao jornal espanhol Emilio Dumas, diretor-geral da Toshiba em Espanha.

Com esta mudança, a empresa reconhece o “enorme esforço” que terá de fazer para dar a conhecer a nova marca fora da Ásia, onde já tem bastante notoriedade. Nesse sentido, a Toshiba vai avançar com um “importante investimento em marketing para consolidar a nova marca na Europa”, rematou o responsável.