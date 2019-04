Revista de imprensa internacional

A incerteza em torno do Brexit está a dificultar a vida a algumas empresas. A EasyJet reviu agora as previsões para o ano, alertando que seriam fracas em relação ao esperado por culpa das dúvidas criadas pela saída do Reino Unido da União Europeia. Na Turquia, as eleições locais deram a vitória ao partido da oposição na capital, o que se apresenta como uma derrota para Erdogan. Veja estas e outras notícias que marcam a atualidade internacional.

EasyJet corta previsões por causa do Brexit

A companhia aérea EasyJet alertou que, na segunda metade do ano, iria ter resultados abaixo do esperado, devido ao Brexit. “Para o segundo semestre, estamos a ver suavidade tanto no Reino Unido como na Europa, o que acreditamos que vem da incerteza macroeconómica e de muitas perguntas não respondidas em torno do Brexit”, disse o CEO da EasyJet, Johan Lundgren. Este corte nas previsões fez as ações da companhia aérea cair cerca de 7%.

Erdogan enfrenta derrota nas eleições locais

O partido do presidente turco Tayyip Erdogan perdeu o controlo da capital, Ancara, nas eleições locais. Em Istambul, o resultado está renhido. Apesar de Erdogan destacar as vitórias, nas maiores cidades foi a oposição que venceu, no que é um resultado difícil para o presidente. A par da crise económica e internacional, devido a um impasse em curso com os EUA, a “derrota eleitoral mostra aos parceiros internacionais e oponentes domésticos que ele é bastante vulnerável”, aponta Berk Esen, um professor da Universidade de Ancara.

Inditex recebe quatro vezes mais dividendos das filiais

O grupo espanhol Inditex, que detém marcas como a Zara e a Massimo Dutti, recebeu 8.170 milhões de euros em dividendos das empresas filiais. Este valor foi quatro vezes superior àquele angariado no ano anterior, pouco mais de dois mil milhões de euros em 2017. As empresas filiais e vinculadas ao grupo liderado por Amancio Ortega eram cerca de 400 no final de janeiro deste ano.

NATO celebra 70 anos com reuniões com Trump

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) completa 70 anos, e vai marcar a ocasião em Washington em reuniões com ministros estrangeiros, bem como com Donald Trump. A NATO vai também aproveitar as celebrações para lançar uma “operação de charme” sobre o presidente norte-americano, que se tem mostrado crítico da organização, nomeadamente pelos montantes que cada país contribui.

Investigadores de Bezos confiantes de que sauditas piratearam o telemóvel do CEO da Amazon

O CEO da Amazon, Jeff Bezos, contratou investigadores para descobrir quem tinha tido acesso ao seu telemóvel, depois de um tabloide norte-americano ter publicado mensagens privadas de um alegado caso extraconjugal. Os investigadores estão confiantes de que o caso teve origem na Arábia Saudita. “Os nossos investigadores e vários peritos concluíram com um elevado grau de confiança que os sauditas conseguiram aceder ao telemóvel de Jeff Bezos, tendo acesso a informações privadas após terem pirateado o telemóvel do CEO da Amazon”, disse o responsável pela investigação.

