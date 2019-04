Arrancaram o ano a crescer 10%, em fevereiro sofreram uma queda de 8,2% e, em março, as vendas de automóveis em Portugal voltaram a derrapar. Foram matriculados 28.551 carros, o que representa uma quebra em relação ao mesmo período do ano anterior, revelam os dados da Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP). No acumulado do ano, as vendas caem quase 5%.

