Os pilotos da Ryanair em Portugal aprovaram o acordo laboral negociado entre o sindicato dos pilotos SPAC e a empresa. O acordo vai vigorar pelo período de quatro anos e evitar o risco de uma nova ronda de greves na época alta de verão, avança a Reuters.

O documento vem dar resposta a temas relacionados com os salários e as condições de trabalho dos pilotos portugueses. Surge depois de, em outubro, as duas partes terem alcançado um acordo sobre outros assuntos, como a atribuição de licenças e a promoção, que veio abrir caminho para a negociação deste acordo coletivo de trabalho mais completo.

A companhia aérea de baixo custo tem enfrentado tensões laborais com a reivindicação de melhores condições por parte de vários profissionais afetos à empresa. Isto depois de, há quase um ano, a administração ter sido forçada a reconhecer pela primeira vez os sindicatos que representam os trabalhadores.