Carga fiscal recorde? Centeno mostra indicador alternativo

O Governo atingiu o défice mais baixo e a carga fiscal mais alta em 2018. As Finanças prepararam um documento onde explicam que é preciso medir a pressão fiscal que fica para o futuro. E com o novo indicador, Mário Centeno conseguiu uma redução na legislatura, ao devolver 6.000 milhões de euros para o futuro, calcula o Ministério das Finanças.

A lógica que está por trás deste novo conceito de carga fiscal que as Finanças sugerem é a seguinte: não faz sentido olhar apenas para a cobrança fiscal de um ano, é preciso medir também o alívio que se deixa para os anos seguintes.

“A despesa pública é financiada por três vias: (1) impostos, (2) receitas não fiscais e (3) endividamento, sendo que esta última via recai sobre as gerações seguintes”, afirmam as Finanças para justificar como a despesa pública é financiada.

“Esta relação entre despesa, por um lado, e impostos e endividamento, por outro, mostra como é importante saber não apenas que impostos se cobram em cada ano, mas também a parte da despesa que fica para pagar no futuro”, acrescentam, referindo-se ao “défice orçamental que se materializa num aumento da dívida pública”.

A tutela justifica de seguida que “este aumento da dívida pública irá traduzir-se em pagamento de juros em anos subsequentes e, assim, onerar orçamentos futuros com mais impostos”.

Chegados aqui, o Ministério – que estruturou o comunicado em perguntas e respostas com o título “O presente e o futuro fiscal: carga fiscal e défice” – conclui que “julgar a carga fiscal sobre os contribuintes apenas pela receita fiscal de um ano resulta numa medida parcial e imprecisa. Uma medida que pode esconder encargos futuros com essa despesa”.

Com novo conceito, carga fiscal desceu na legislatura

Assim, o ministério avança com uma nova fórmula para medir a carga fiscal em alternativa à que é usada atualmente.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) publica todos os anos a carga fiscal medida em percentagem do PIB e para isso tem em conta a seguinte fórmula: o total das receitas de impostos e contribuições sociais das Administrações Públicas e da União Europeia excluindo contribuições sociais imputadas, em percentagem do PIB.

(Notícia em atualização)