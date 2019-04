Hoje nas notícias: Regling, tabaco e “malas de dinheiro”

Os funcionários públicos e os chefes de serviços têm levantado várias dúvidas sobre a forma de funcionamento da nova lei das pré-reformas, que o Governo veio esclarecer. Ficou definido que os autarcas podem autorizar os pedidos dos trabalhadores da administração local sem aguardar pela aprovação das Finanças. As incertezas a nível mundial, nomeadamente com o Brexit e as guerras comerciais, têm motivado receios de um abrandamento na economia. No entanto, o presidente do Mecanismo Europeu de Estabilidade mostra-se confiante de que uma recessão não está à vista. O tabaco eletrónico está a ganhar terreno aos cigarros convencionais, com o consumo deste produto a duplicar. Veja estas e outras notícias que marcam as manchetes nacionais.



Regling mostra confiança na economia. Afasta recessão

O líder do Mecanismo Europeu de Estabilidade, Klaus Regling, reconhece que os Estados Unidos têm mais margem para reagir a uma crise do que o Banco Central Europeu. Mas está confiante na solidez da economia mundial: “Não há razão para esperar que isto afunde e acabe numa recessão”, disse. Ainda assim, vê alguns “fatores de risco”, como as tensões comerciais, o abrandamento da China e o Brexit.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Parlamento trava “malas de dinheiro” sem segurança

A proposta do Governo, que previa o transporte de dinheiro até 150 mil euros sem segurança, deverá ser travada pelos deputados. O valor proposto pelo Governo é dez vezes acima do limite atual, que dita que para quantias superiores a 15 mil euros deverão ser aplicadas medidas de segurança. O PSD e o Bloco avançaram com propostas, na especialidade, para se manter a fasquia no limite dos 15 mil euros, enquanto o PS propõe também um montante mais baixo do que o sugerido pelo Governo, de 25 mil euros.

Leia a notícia completa na TSF (acesso livre).

Autarcas podem dar pré-reformas

Nas autarquias locais, os trabalhadores da administração local e regional podem pedir pré-reforma sem ter de esperar pela aprovação do Ministério das Finanças. Nos municípios, o presidente da câmara municipal pode autorizar o pedido, nas freguesias, compete à junta de freguesia, e nos serviços municipalizados ao presidente do conselho de administração. O regime das pré-reformas por suspensão de prestação de trabalho arrancou no dia 6 de fevereiro.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Portugueses abertos a questão sobre origem étnica no Censos

O grupo de trabalho que se debruçou sobre a possibilidade de, no próximo Censos de 2021 se questionar a origem étnico-racial dos cidadãos, concluiu que a pergunta devia figurar no questionário. Os portugueses estariam abertos a responder se são brancos, negros, ciganos ou asiáticos, de acordo com uma sondagem da Universidade Católica. Cerca de 80% dos inquiridos está a favor da pergunta, e 90% considera que há discriminação em Portugal.

Leia a notícia completa no Público (acesso pago).

Consumo de tabaco eletrónico duplica

Os cigarros eletrónicos estão a ganhar popularidade entre os portugueses. O consumo deste tipo de tabaco duplicou, uma tendência que foi acompanhada de uma queda na compra dos cigarros convencionais. Tendo em conta este desempenho, a receita fiscal do formato líquido passou de 882 mil euros para 1,4 milhões de euros no ano passado.

Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (ligação indisponível).