Não há duas sem… três. A Founders Founders, casa-incubadora no centro do Porto criada há três anos, prepara-se para crescer. O projeto, fundado por fundadores, vai expandir para duas novas localizações, crescendo para Lisboa e para Barcelos, confirmou a incubadora.

“São mais um momento relevante na nossa história. Fazem parte da nossa estratégia de crescimento e juntam-se, em larga medida, à ambição dos nossos parceiros nestes dois projetos”, esclarece fonte da incubadora em comunicado.

A casa de Lisboa, que será inaugurada durante o segundo trimestre de 2019, será em plena baixa da cidade, na Rua Augusta. Com 1.000 metros quadrados, o espaço “segue o modelo de fundação da Founders Founders: empreendedores que promovem a criação da sua comunidade”, e será liderado por Nuno Brito Jorge (GoParity) e Carmen Estevez. As inscrições para empreendedores que queiram ocupar parte do espaço estão abertas, num momento em que 25% do espaço já está pré-reservado.

Já a Founders Founders de Barcelos será feita através de um programa de ativação de comunidades de empreendedorismo, o “Founders Founders Ignite”. “Encontramos um município com uma ambição muito grande de criar dinâmicas que juntem o tecido empresarial e industrial, que é muito forte, aos novos fazedores e às novas formas de criar negócios de elevado potencial de crescimento”, explica o Founders. “Barcelos teve a determinação de avançar para um projeto de ignição em que serão promovidos dezenas de eventos, partilhadas competências, ativada a colaboração entre pares com toda a rede Founders Founders, enquanto são apoiados vários projetos de empreendedorismo e inovação”, adianta ainda a incubadora.

“Passámos por vários ciclos de aprendizagem nos últimos três anos, sempre com o objetivo de aprender a criar uma comunidade que funcione entre pares e que seja capaz de ligar todos com todos: fundadores, especialistas, investidores, jornalistas, e os vários atores que constroem as redes de empreendedorismo”, explica fonte da incubadora em comunicado.

Com mais de 150 eventos promovidos nos últimos três anos — entre os quais se destacam o “Founder Meets Founder”, o “Incinerator” ou a Boom Massive Growth Week –, a incubadora não pode negar o crescimento do Founders Fund (o projeto que junta fundadores, especialistas e investidores de todo o mundo, que conta com mais de de 300 pessoas), sobretudo na dinâmica criada ao longo dos anos na residência do Porto.

A Founders conta atualmente com 15 startups residentes na casa da rua da Constituição, no Invicta, onde trabalham cerca de 150 pessoas. Estas empresas angariaram mais de 10 milhões de euros e cerca de 65% da faturação total resulta de exportações para a Europa, Estados Unidos, América latina e para os Países de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).