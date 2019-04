O Deutsche Bank está a tentar comprar o Commerzbank. Mas se o negócio falhar, pode haver uma nova oferta na calha. A UniCredit está a preparar uma proposta multimilionária sobre o banco alemão, mas só deverá avançar se a tentativa do Deutsche Bank cair por terra. A intenção da UniCredit é comprar uma posição maioritária no Commerzbank e fundi-lo com o HypoVereinsbank, que também controla.

A instituição que emergiria desta fusão teria sede na Alemanha, enquanto a UniCredit continuava em Itália, de acordo com o Financial Times (acesso pago, conteúdo em inglês). “A combinação fazia sentido para a Alemanha. Podia ser apresentado como um campeão nacional“, disse um dos conselheiros do banco italiano, citado pela publicação.

O interesse da UniCredit no Commerzbank não é novo. Em 2017 o banco italiano abordou figuras alemãs para averiguar a abertura à eventual fusão, mas fatores como a oposição política a negócios na banca entre países e a sua própria reestruturação afastaram a ideia por uns tempos.

Agora, relatos de que as negociações entre o Deutsche Bank e o Commerzbank estão num impasse, ao enfrentarem várias dificuldades pelo caminho, voltaram a despertar o interesse da instituição italiana. De acordo com a imprensa alemã, o Commerzbank deverá decidir na próxima semana se intensifica as conversações ou se desiste da fusão com o banco alemão.

Caso o negócio entre os dois maiores bancos alemães falhar, a UniCredit não deverá avançar logo, para dar tempo aos executivos de avaliar as opções. No entanto, está a contar com alguma concorrência de outros bancos europeus, como o BNP Paribas ou o Santander. Qualquer operação que envolva o Commerzbank terá de ser aprovada pelo Governo alemão.