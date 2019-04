Depois de interromper o ciclo de ganhos, de sete dias consecutivos, a bolsa de Lisboa arranca a última sessão da semana na linha de água, com o setor da energia a puxar o índice de referência para baixo. A praça lisboeta acompanha assim uma abertura mista sentida na Europa.

O PSI-20 recua 0,06% para os 5.314,42 pontos na abertura da sessão. Pelo Velho Continente, os desempenhos das praças são mistos. O Stoxx 600 abriu a sessão a subir 0,1%, o britânico FTSE 100 e o francês CAC 40 avançam 0,2% e o alemão DAX na linha de água.

Os índice nacional é penalizado pelas quedas no setor energético. A Galp Energia cai 0,11% para os 14,20 euros, a EDP Renováveis desce 0,47% para os 8,46 euros, e a EDP recua 0,28% para os 3,52 euros. No vermelho destaque ainda para a Pharol, que cai 1,37% para os 18,72 cêntimos. As papeleiras também caem abaixo da linha de água, com a Altri a recuar 0,07% e a Navigator a cair 0,05%.

Já nos ganhos, em Lisboa, destaca-se o BCP, que avança 0,33% para os 24,07 cêntimos, e a Sonae Capital, que sobe 0,34% para os 0,88 euros. Os CTT avançam também, 0,15% para os 2,61 euros.